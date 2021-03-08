Новый президент "Барселоны" постарается подписать Алабу

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта хочет видеть в каталонском клубе австрийского защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

По сведениям источника, "Барселона" проведет переговоры с Алабой, который ближайшим летом покинет "Баварию" на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что интерес к 29-летнему австрийцу проявляют ПСЖ и "Реал". Проблемой переговоров являются большие финансовые требования футболиста, а также его желание играть на позиции опорного полузащитника.

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