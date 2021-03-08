Новый президент "Барселоны" затронул тему будущего Месси

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

"Лучший футболист в истории пришёл вместе со своим сыном на участок, чтобы проголосовать. Это демонстрирует, что он любит "Барселону". Мы прекрасная семья. Надеюсь, это посодействует тому, что он останется в "Барселоне", - цитирует Лапорту официальный сайт "сине-гранатовых".

Контракт 33-летнего аргентинца с "Барсой" истекает в июне этого года. Он отказывался обсуждать продление соглашения до избрания нового президента.

В текущем сезоне Месси сыграл за "блауграну" 34 матча, забил 24 гола и сделал 11 ассистов.

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