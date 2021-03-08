Новый президент "Барселоны" затронул тему будущего Месси

Теги барселонажоан лапорталионель месси

Новый президент "Барселоны" затронул тему будущего Месси

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

"Лучший футболист в истории пришёл вместе со своим сыном на участок, чтобы проголосовать. Это демонстрирует, что он любит "Барселону". Мы прекрасная семья. Надеюсь, это посодействует тому, что он останется в "Барселоне", - цитирует Лапорту официальный сайт "сине-гранатовых".

Контракт 33-летнего аргентинца с "Барсой" истекает в июне этого года. Он отказывался обсуждать продление соглашения до избрания нового президента.

В текущем сезоне Месси сыграл за "блауграну" 34 матча, забил 24 гола и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Лапорта обратился к фанатам "Барселоны" после возвращения на пост президента клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда

"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов