Новый президент РФС Александр Дюков выступил с речью

Теги александр дюковрфсвиталий мутко

Новый президент РФС Александр Дюков выступил с речью

Новый президент РФС Александр Дюков после своего избрания на пост выступил с речью на конференции.

Функционер отметил, что его ждет много работы, чтобы добиться серьезных изменений. Кроме того, Дюков поблагодарил Виталия Мутко, который ранее занимал пост президента РФС.

"Это большая честь и ответственность. Задачи сложные, тем интереснее будет их решать. Нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень. Мы можем принимать решения по вопросу весна-осень, можем менять лимит на легионеров. Но чтобы добиться серьезных изменений, только благодаря сотням малых дел на всех участках работы, на всех уровнях. И в регионах, и в РФС. Не то что сотни, а тысячи дел. Но мы понимаем, что мы можем сделать. И мы с этими задачами справимся. Большое спасибо за поддержку. Отдельное спасибо Виталию Леонтьевичу Мутко", - сказал Дюков.

Виталия Мутко возглавлял РФС  с 2005 по 2009 и с 2015 по 2018 год.

Не пропустите: Дюков высказался о своем будущем в "Зените" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19

Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов