Новый президент РФС Александр Дюков выступил с речью

Новый президент РФС Александр Дюков после своего избрания на пост выступил с речью на конференции.

Функционер отметил, что его ждет много работы, чтобы добиться серьезных изменений. Кроме того, Дюков поблагодарил Виталия Мутко, который ранее занимал пост президента РФС.

"Это большая честь и ответственность. Задачи сложные, тем интереснее будет их решать. Нет одного решения, которое позволит вывести наш футбол на новый уровень. Мы можем принимать решения по вопросу весна-осень, можем менять лимит на легионеров. Но чтобы добиться серьезных изменений, только благодаря сотням малых дел на всех участках работы, на всех уровнях. И в регионах, и в РФС. Не то что сотни, а тысячи дел. Но мы понимаем, что мы можем сделать. И мы с этими задачами справимся. Большое спасибо за поддержку. Отдельное спасибо Виталию Леонтьевичу Мутко", - сказал Дюков.

Виталия Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 и с 2015 по 2018 год.

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