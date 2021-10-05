Новый президент РПЛ рассказал о тендере на телевизионные права лиги

Ашот Хачатурянц, который сегодня был назначен исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги, высказался по вопросу с телеправами на матчи лиги.

– Выросли ли в цене медиаправа на РПЛ?

– Значительно выросли. Руководитель рабочей группы, который проводил переговоры, даст комментарий.

Тендера не будет. Правильно ли это? На этот вопрос ответит руководитель группы, который переводил переговоры. Конкурс как такой не был объявляет. Не были определены условия конкурса.

"Матч ТВ", значительно улучшив предложение, согласовал основные условия этого соглашения. Считаю это правильным. Вы представляете себе ситуация административного давления на все 16 клубов? Я не представляю, – заявил Хачатурянц.

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