Новый президент Украины сравнил страну со сборной Исландии

Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи сравнил страны со сборной Исландии, который успешно выступила на чемпионате Европы-2016, добравшись до стадии 1/4 финала.

"Вспомните, пожалуйста, сборную Исландии по футболу на чемпионате Европы, когда дантист, режиссер, пилот, студент и уборщик дрались и защищали честь своей страны. И сделали это, хотя никто не верил. И это наш путь. Мы должны стать исландцами в футболе.

Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в обороне родной земли, японцами в технологиях, швейцарцами в умении жить друг с другом, невзирая на какие-либо различия. И наша главная задача - прекращение огня в Донбассе", - сказал Зеленский.

Напомним, что сборная Украины продолжает борьбу за выход в финальную стадию Евро-2012. После двух туров украинцы занимают первое место в турнирной таблице группе В, набрав 4 очка.

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