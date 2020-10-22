Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство
22 октября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия опустилась на две позиции - с 32-го на 34-е место.
1. Бельгия - 1765 очков;
2. Франция - 1752 очка;
3. Бразилия - 1725 очков;
4. Англия - 1669 очков;
5. Португалия - 1661 очко;
6. Испания - 1639 очков;
7. Уругвай - 1637 очков;
8. Аргентина - 1636 очков;
9. Хорватия - 1634 очка;
10. Колумбия - 1631 очко;
...
23. Украина - 1539 очков;
...
34. Россия - 1480 очков;
...
90. Беларусь - 1273 очка.
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