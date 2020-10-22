Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство

22 октября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия опустилась на две позиции - с 32-го на 34-е место.

1. Бельгия - 1765 очков;

2. Франция - 1752 очка;

3. Бразилия - 1725 очков;

4. Англия - 1669 очков;

5. Португалия - 1661 очко;

6. Испания - 1639 очков;

7. Уругвай - 1637 очков;

8. Аргентина - 1636 очков;

9. Хорватия - 1634 очка;

10. Колумбия - 1631 очко;

...

23. Украина - 1539 очков;

...

34. Россия - 1480 очков;

...

90. Беларусь - 1273 очка.

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