Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство
19 ноября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
Россия утратила одну позицию, опустившись с 33-го на 34-е место. В этом месяце подопечные Валерия Карпина разгромили Кипр (6:0) и уступили Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.
В топ-3 лучших команд изменений не произошло - туда входят Бельгия, Бразилия и Франция.
1. Бельгия - 1828 очков;
2. Бразилия - 1826;
3. Франция - 1786;
4. Англия - 1756;
5. Аргентина - 1751;
6. Италия - 1741;
7. Испания - 1705;
8. Португалия - 1660;
9. Дания - 1655;
10. Нидерланды - 1654;
...
25. Украина - 1535;
...
34. Россия - 1493;
...
95. Беларусь - 1233.
Не пропустите: Уткин мечтает о матче России против Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Агент Миранчука подвёл итоги встречи с руководством "Аталанты"
-
Роналду: "Пришло время засучить рукава"
-
Почеттино близок к увольнению из ПСЖ
-
Тренер "Динамо" Шварц ответил на вопрос о работе в сборной России
-
СМИ узнали о секретном плане президента "Барселоны" заполучить Мбаппе
-
"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку
-
Игрок "Челси" поддержал Промеса, обвиняемого в покушении на убийство
-
Неймар угодил в скандал из-за участия в вечеринке
-
Милинкович-Савич определился со своим будущим в "Лацио"
-
Черевченко раскрыл подробности возвращения в "Химки"
-
1
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
1
В Италии сообщили о встрече агентов Миранчука с руководством "Аталанты"
-
1
У Де Брюйне выявлен коронавирус
-
Сульшер рассказал о настрое в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Гендиректор ЦСКА Бабаев отреагировал на резонансное интервью Олича
-
1
Ургант потроллил Романа Зобнина
-
"Атлетико" интересовался Цыганковым
-
Черевченко подтвердил возвращение в "Химки" спустя месяц после увольнения
-
Назван лучший игрок Лиги 1 в октябре
-
Дмитрия Комбарова пригласили на просмотр в клуб ФНЛ