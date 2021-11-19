Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство

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Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство

19 ноября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Россия утратила одну позицию, опустившись с 33-го на 34-е место. В этом месяце подопечные Валерия Карпина разгромили Кипр (6:0) и уступили Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

В топ-3 лучших команд изменений не произошло - туда входят Бельгия, Бразилия и Франция.

1. Бельгия - 1828 очков;

2. Бразилия - 1826;

3. Франция - 1786;

4. Англия - 1756;

5. Аргентина - 1751;

6. Италия - 1741;

7. Испания - 1705;

8. Португалия - 1660;

9. Дания - 1655;

10. Нидерланды - 1654;

...

25. Украина - 1535;

...

34. Россия - 1493;

...

95. Беларусь - 1233.

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