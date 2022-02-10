Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство

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Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство

10 февраля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Россия утратила одну позицию, опустившись с 34-го на 35-е место. Команду Валерия Карпина обошёл финалист Кубка Африки Египет.

В тройке лидеров изменений не произошло - туда входят Бельгия, Бразилия и Франция.

1. Бельгия - 1828 очков;

2. Бразилия - 1823;

3. Франция - 1786;

4. Аргентина - 1767;

5. Англия - 1756;

6. Италия - 1741;

7. Испания - 1705;

8. Португалия - 1660;

9. Дания - 1655;

10. Нидерланды - 1654;

...

27. Украина - 1535;

...

35. Россия - 1493;

...

94. Беларусь - 1233.

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