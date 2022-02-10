Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство
10 февраля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
Россия утратила одну позицию, опустившись с 34-го на 35-е место. Команду Валерия Карпина обошёл финалист Кубка Африки Египет.
В тройке лидеров изменений не произошло - туда входят Бельгия, Бразилия и Франция.
1. Бельгия - 1828 очков;
2. Бразилия - 1823;
3. Франция - 1786;
4. Аргентина - 1767;
5. Англия - 1756;
6. Италия - 1741;
7. Испания - 1705;
8. Португалия - 1660;
9. Дания - 1655;
10. Нидерланды - 1654;
...
27. Украина - 1535;
...
35. Россия - 1493;
...
94. Беларусь - 1233.
Не пропустите: РФС назвал стадион, который примет июньские матчи сборной России в Лиге Наций. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ПСЖ представил новую форму
-
Гвардиола назвал лучшую команду мира
-
"Динамо" уступило грузинской команде в товарищеском матче
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 35-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
Миранчук пропустит матч с "Фиорентиной"
-
Хавбек "Баварии" заболел коронавирусом
-
Дивеев назвал главные изменения в сборной России при Карпине
-
УЕФА ужесточил антиковидные правила, которые коснутся матчей Лиги Чемпионов
-
Ургант пошутил о безголевой серии Роналду, упомянув Кокорина
-
Дешам отреагировал на скандальный инцидент с Зума
-
Новичок "Зенита" Юри Алберто рассказал о происхождении своего русского имени
-
Зюле требовал от "Баварии" двукратного увеличения зарплаты
-
Дивеев рассказал, в чём Дзюба превосходит Лукаку
-
"Аталанта" нацелилась на хавбека "Спартака"
-
Черчесов прокомментировал победу "Ференцвароша" в матче Кубка Венгрии
-
Команда Конте впервые с 2020 года потерпела домашнее поражение в чемпионате
-
Дзюба скучает по Виллаш-Боашу
-
"Барселона" обжалует дисквалификацию Дани Алвеса
-
Влаховича подозревают в нарушении антиковидных правил: подробности
-
Дивеев отреагировал на слухи об интересе к нему итальянских клубов