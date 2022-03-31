Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 36-е место, Бельгия уступила лидерство Бразилии

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Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 36-е место, Бельгия уступила лидерство Бразилии

31 марта ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Россия утратила одну позицию, опустившись с 35-го на 36-е место. Команду Валерия Карпина обошёл Тунис.

В тройке лидеров также произошли изменения - Бразилия стала первой, опередив Бельгию.

1. Бразилия - 1832 очка;

2. Бельгия - 1827;

3. Франция - 1789;

4. Аргентина - 1765;

5. Англия - 1761;

6. Италия - 1723;

7. Испания - 1709;

8. Португалия - 1674;

9. Мексика - 1658;

10. Нидерланды - 1658;

...

27. Украина - 1535;

...

36. Россия - 1493;

...

93. Беларусь - 1243.

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