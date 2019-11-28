Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 38-е место, Бельгия сохранила лидерство

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Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 38-е место, Бельгия сохранила лидерство

28 ноября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия ухудшила свои позиции и опустилась с 37-го на 38-е место.

1. Бельгия - 1765 очков

2. Франция - 1733 очка

3. Бразилия - 1712 очков

4. Англия – 1661 очко

5. Уругвай – 1645 очков

6. Хорватия – 1642 очка

7. Португалия – 1639 очков

8. Испания – 1636 очков

9. Аргентина – 1623 очка

10. Колумбия – 1622 очка

...

24. Украина – 1537 очков

...

38. Россия - 1470 очков

...

87. Беларусь - 1280 очков

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