Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 38-е место, Бельгия сохранила лидерство
28 ноября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия ухудшила свои позиции и опустилась с 37-го на 38-е место.
1. Бельгия - 1765 очков
2. Франция - 1733 очка
3. Бразилия - 1712 очков
4. Англия – 1661 очко
5. Уругвай – 1645 очков
6. Хорватия – 1642 очка
7. Португалия – 1639 очков
8. Испания – 1636 очков
9. Аргентина – 1623 очка
10. Колумбия – 1622 очка
...
24. Украина – 1537 очков
...
38. Россия - 1470 очков
...
87. Беларусь - 1280 очков
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3