Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 39-е место, Бельгия сохранила лидерство
26 ноября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия опустилась на пять позиций - с 34-го на 39-е место.
1. Бельгия - 1780 очков;
2. Франция - 1755 очков;
3. Бразилия - 1743 очка;
4. Англия - 1670 очков;
5. Португалия - 1662 очка;
6. Испания - 1645 очков;
7. Аргентина - 1642 очка;
8. Уругвай - 1639 очков;
9. Мексика - 1632 очка;
10. Италия - 1625 очков;
...
24. Украина - 1528 очков;
...
39. Россия - 1441 очко;
...
88. Беларусь - 1269 очков.
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