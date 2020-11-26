Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 39-е место, Бельгия сохранила лидерство

Теги россиябельгияфранциябразилия

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 39-е место, Бельгия сохранила лидерство

26 ноября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия опустилась на пять позиций - с 34-го на 39-е место.

1. Бельгия - 1780 очков; 

2. Франция - 1755 очков; 

3. Бразилия - 1743 очка; 

4. Англия - 1670 очков; 

5. Португалия - 1662 очка; 

6. Испания - 1645 очков; 

7. Аргентина - 1642 очка; 

8. Уругвай - 1639 очков; 

9. Мексика - 1632 очка; 

10. Италия - 1625 очков;

...

24. Украина - 1528 очков;

...

39. Россия - 1441 очко;

...

88. Беларусь - 1269 очков.

Не пропустите: Губерниев оценил перспективы Черчесова в сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба рассказал, что обсудил с Черчесовым его отсутствие в ноябрьских матчах сборной

Дзюба рассказал, что обсудил с Черчесовым его отсутствие в ноябрьских матчах сборной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов