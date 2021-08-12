Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 41-е место, Бельгия сохранила лидерство

1 Теги россиябельгиябразилияфранция

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 41-е место, Бельгия сохранила лидерство

12 августа ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Бразилия и Франция. Россия опустилась на 41-е место.

1. Бельгия - 1822 очка;

2. Бразилия - 1798; 

3. Франция - 1762;

4. Англия - 1753; 

5. Италия - 1745; 

6. Аргентина - 1714; 

7. Испания - 1680; 

8. Португалия - 1662; 

9. Мексика - 1658; 

10. США - 1648;

...

25. Украина - 1523;

...

41. Россия - 1462;

...

89. Беларусь - 1271.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Россия и дальше опускается на дно )))))))))))

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