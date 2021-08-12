Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 41-е место, Бельгия сохранила лидерство
12 августа ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Бразилия и Франция. Россия опустилась на 41-е место.
1. Бельгия - 1822 очка;
2. Бразилия - 1798;
3. Франция - 1762;
4. Англия - 1753;
5. Италия - 1745;
6. Аргентина - 1714;
7. Испания - 1680;
8. Португалия - 1662;
9. Мексика - 1658;
10. США - 1648;
...
25. Украина - 1523;
...
41. Россия - 1462;
...
89. Беларусь - 1271.
Не пропустите: Определилось место проведения матча Россия - Мальта. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летом
-
ПСЖ будет выплачивать часть оклада Месси в криптовалюте
-
Стали известны финансовые детали возможного перехода Мбаппе в "Реал"
-
Карпин: "Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было"
-
Месси получит от ПСЖ не менее 122 миллионов евро
Лента новостей
-
Сетьен назвал Месси лучшим игроком всех времен
-
Хавьер Тебас прокомментировал уход Месси из Ла Лиги
-
Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал сделку с CVC
-
Клопп заявил. что не видит смысла в трансферах
-
Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов
-
"Манчестер Сити" не отказывается от Харри Кейна
-
1
Месси высказался о будущем Ла Лиги
-
Источник: Марсело Бьелса сегодня подпишет новый контракт с "Лидс Юнайтед"
-
"Интер" близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом
-
"Реал Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летом
-
Карпин допустил вызов Жиркова в сборную России
-
Мартин Эдегор является приоритетом "Арсенала"
-
Источник: Лукаку перейдет в "Челси" на этой неделе
-
"Интер" договорился о трансфере Думфриса
-
Сандро Шварц высказался о возможном уходе Захаряна
-
Карпин рассказал, в какой момент решил отказаться от совмещения работы в сборной России и "Ростове"
-
Карпин рассказал, в какой момент решил отказаться от совмещения работы в сборной России и "Ростове"
-
1
ПСЖ будет выплачивать часть оклада Месси в криптовалюте
-
Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения в сборную России
-
Стали известны финансовые детали возможного перехода Мбаппе в "Реал"