Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 46-е место, Бельгия сохранила лидерство

25 июля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд входят Бельгия, Бразилия и Франция. Россия ухудшила свои позиции и опустилась с 43-го на 46-е место, которое делит с Австралией.

1. Бельгия - 1746 очков

2. Бразилия - 1726 очков

3. Франция - 1718 очков

4. Англия - 1652 очка

5. Уругвай - 1637 очков

6. Португалия - 1631 очко

7. Хорватия - 1625 очков

8. Колумбия - 1622 очка

9. Испания - 1617 очков

10. Аргентина - 1610 очков

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25. Украина - 1513 очков

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46. Россия – 1436 очков

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84. Беларусь - 1286 очков

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