Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 46-е место, Бельгия сохранила лидерство
25 июля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд входят Бельгия, Бразилия и Франция. Россия ухудшила свои позиции и опустилась с 43-го на 46-е место, которое делит с Австралией.
1. Бельгия - 1746 очков
2. Бразилия - 1726 очков
3. Франция - 1718 очков
4. Англия - 1652 очка
5. Уругвай - 1637 очков
6. Португалия - 1631 очко
7. Хорватия - 1625 очков
8. Колумбия - 1622 очка
9. Испания - 1617 очков
10. Аргентина - 1610 очков
...
25. Украина - 1513 очков
...
46. Россия – 1436 очков
...
84. Беларусь - 1286 очков
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