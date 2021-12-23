Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 34-м месте, Бельгия сохранила лидерство

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Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 34-м месте, Бельгия сохранила лидерство

23 декабря ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Россия не утратила позиций, сохранив за собой 34-е место.

В топ-3 лучших команд изменений не произошло - туда входят Бельгия, Бразилия и Франция.

1. Бельгия - 1828 очков;

2. Бразилия - 1826;

3. Франция - 1786;

4. Англия - 1756;

5. Аргентина - 1751;

6. Италия - 1741;

7. Испания - 1705;

8. Португалия - 1660;

9. Дания - 1655;

10. Нидерланды - 1654;

...

25. Украина - 1535;

...

34. Россия - 1493;

...

95. Беларусь - 1233.

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