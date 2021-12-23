Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 34-м месте, Бельгия сохранила лидерство
23 декабря ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
Россия не утратила позиций, сохранив за собой 34-е место.
В топ-3 лучших команд изменений не произошло - туда входят Бельгия, Бразилия и Франция.
1. Бельгия - 1828 очков;
2. Бразилия - 1826;
3. Франция - 1786;
4. Англия - 1756;
5. Аргентина - 1751;
6. Италия - 1741;
7. Испания - 1705;
8. Португалия - 1660;
9. Дания - 1655;
10. Нидерланды - 1654;
...
25. Украина - 1535;
...
34. Россия - 1493;
...
95. Беларусь - 1233.
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