Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство
20 февраля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия осталась на 38-м месте.
1. Бельгия - 1765 очков
2. Франция - 1733 очка
3. Бразилия - 1712 очков
4. Англия – 1661 очко
5. Уругвай – 1645 очков
6. Хорватия – 1642 очка
7. Португалия – 1639 очков
8. Испания – 1636 очков
9. Аргентина – 1623 очка
10. Колумбия – 1622 очка
...
24. Украина – 1537 очков
...
38. Россия - 1470 очков
...
87. Беларусь - 1280 очков
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15