Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство
11 июня ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия осталась на 38-м месте.
1. Бельгия - 1765 очков
2. Франция - 1733 очка
3. Бразилия - 1712 очков
4. Англия – 1661 очко
5. Уругвай – 1645 очков
6. Хорватия – 1642 очка
7. Португалия – 1639 очков
8. Испания – 1636 очков
9. Аргентина – 1623 очка
10. Колумбия – 1622 очка
...
24. Украина – 1537 очков
...
38. Россия - 1470 очков
...
87. Беларусь - 1280 очков
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1