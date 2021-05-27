Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство

27 мая ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия осталась на 38-м месте.

1. Бельгия - 1783.38;

2. Франция - 1757.3;

3. Бразилия - 1742.65;

4. Англия - 1686.78;

5. Португалия - 1666.12;

6. Испания - 1648.13;

7. Италия - 1642.06;

8. Аргентина - 1641.95;

9. Уругвай - 1639.08;

10. Дания - 1631.55;

...

24. Украина - 1514.64;

...

38. Россия - 1462,65;

...

89. Беларусь - 1276.79.

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