Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство
27 мая ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия осталась на 38-м месте.
1. Бельгия - 1783.38;
2. Франция - 1757.3;
3. Бразилия - 1742.65;
4. Англия - 1686.78;
5. Португалия - 1666.12;
6. Испания - 1648.13;
7. Италия - 1642.06;
8. Аргентина - 1641.95;
9. Уругвай - 1639.08;
10. Дания - 1631.55;
...
24. Украина - 1514.64;
...
38. Россия - 1462,65;
...
89. Беларусь - 1276.79.
Не пропустите: Отец Захаряна: "Конечно, Арсен расстроился, что пропустит Евро". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020
-
"Милан" может выкупить Томори
-
"Рома" интересуется футболистом "Арсенала"
-
Карвахаль попрощался с Зиданом
-
Два футболиста покинули "Тоттенхэм"
-
Глава арбитров Испании прокомментировал критику в адрес судей
-
Мичел возглавил "Хетафе"
-
Захарян - игрок сезона в "Динамо"
-
Рамос попрощался с Зиданом
-
Бордалас возглавил "Валенсию"
-
2
Тер Штеген может уйти из "Барселоны" из-за напряжённых отношений с Месси
-
"Рубин" определился с минимальной ценой на Хвичу
-
Аллегри близок к возвращению в "Ювентус"
-
ПСЖ готовит предложение по Хакими
-
Официально: Зидан покинул пост главного тренера "Реала"
-
Стала известна зарплата Жиру в "Милане"
-
Бердыев получил должность в "Кайрате"
-
"Ливерпуль" нашёл замену Вейналдуму в "Лестере"
-
"Реал" определился с трансферным бюджетом на лето
-
Официально: "Рубин" купил черногорского вингера Хакшабановича