Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство

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Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство

27 мая ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия осталась на 38-м месте.

1. Бельгия - 1783.38; 

2. Франция - 1757.3; 

3. Бразилия - 1742.65; 

4. Англия - 1686.78; 

5. Португалия - 1666.12; 

6. Испания - 1648.13; 

7. Италия - 1642.06; 

8. Аргентина - 1641.95; 

9. Уругвай - 1639.08; 

10. Дания - 1631.55;

...

24. Украина - 1514.64;

...

38. Россия - 1462,65;

...

89. Беларусь - 1276.79.

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