Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 39-м месте, Бельгия сохранила лидерство

18 февраля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия осталась на 39-м месте.

1. Бельгия - 1780 очков;

2. Франция - 1755 очков;

3. Бразилия - 1743 очка;

4. Англия - 1670 очков;

5. Португалия - 1662 очка;

6. Испания - 1645 очков;

7. Аргентина - 1642 очка;

8. Уругвай - 1639 очков;

9. Мексика - 1632 очка;

10. Италия - 1625 очков;

...

24. Украина - 1521 очко;

...

39. Россия - 1461 очко;

...

88. Беларусь - 1269 очков.

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