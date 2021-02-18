Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 39-м месте, Бельгия сохранила лидерство
18 февраля ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия осталась на 39-м месте.
1. Бельгия - 1780 очков;
2. Франция - 1755 очков;
3. Бразилия - 1743 очка;
4. Англия - 1670 очков;
5. Португалия - 1662 очка;
6. Испания - 1645 очков;
7. Аргентина - 1642 очка;
8. Уругвай - 1639 очков;
9. Мексика - 1632 очка;
10. Италия - 1625 очков;
...
24. Украина - 1521 очко;
...
39. Россия - 1461 очко;
...
88. Беларусь - 1269 очков.
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