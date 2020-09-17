Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 32-е место, Бельгия сохранила лидерство

17 сентября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия поднялась на шесть позиций - с 38-го на 32-е место.

1. Бельгия - 1773 очка

2. Франция - 1744 очка

3. Бразилия - 1712 очков

4. Англия – 1664 очка

5. Португалия – 1653 очка

6. Уругвай - 1645 очков

7. Испания – 1642 очка

8. Хорватия – 1628 очков

9. Аргентина – 1623 очка

10. Колумбия – 1622 очка

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24. Украина – 1539 очков

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32. Россия - 1485 очков

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87. Беларусь - 1282 очка

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