Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 33-е место, Бельгия сохранила лидерство
21 октября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
Россия поднялась на четыре позиции - с 37-го на 33-е место. В этом месяце подопечные Валерия Карпина одержали две победы - над Словакией (1:0) и Словенией (2:1).
В топ-3 лучших команд входят Бельгия, Бразилия и Франция, вернувшаяся в группу лидеров после победы в Лиге Наций.
1. Бельгия - 1832 очка;
2. Бразилия - 1820;
3. Франция - 1779;
4. Италия - 1750;
5. Англия - 1750;
6. Аргентина - 1738;
7. Испания - 1687;
8. Португалия - 1681;
9. Мексика - 1672;
10. Дания - 1668;
...
26. Украина - 1527;
...
33. Россия - 1497;
...
95. Беларусь - 1233.
Не пропустите: Черчесов ответил Канчельскису на обвинения в продаже мест в сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов
-
Альба может пропустить "Эль Класико"
-
Стал известен арбитр, который будет работать на "Эль Класико"
-
Фати мог уйти из "Барселоны"
-
2
Линекер: "Роналду - лучший в истории футбола по игре головой"
-
Уткин отреагировал на слова Дзюбы про льва
-
РФС назначил арбитра на матч "Зенит" - "Спартак"
-
2
Сульшер ответил критикам Роналду
-
В Москве объявили локдаун из-за коронавируса. Проведение матчей РПЛ под угрозой
-
Уткин оценил игру Дзюбы в матче "Зенит" - "Ювентус"
-
Фанат схватил Роналду за футболку после матча "Манчестер Юнайтед" - "Аталанта"
-
Фати прокомментировал продление контракта с "Барселоной"
-
Хавбек "Химок" Трошечкин отреагировал на слухи об интересе "Локомотива"
-
Нагельсманн заболел коронавирусом
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 33-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
"Челси" определился с будущим Аспиликуэты
-
Пике побил клубный рекорд "Барселоны" в Лиге Чемпионов
-
Форвард "Лестера" установил рекорд Лиги Европы в матче со "Спартаком"
-
"Манчестер Юнайтед" превзошёл отметку в 300 голов при Сульшере
-
Барриос прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса"