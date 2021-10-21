Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 33-е место, Бельгия сохранила лидерство

21 октября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Россия поднялась на четыре позиции - с 37-го на 33-е место. В этом месяце подопечные Валерия Карпина одержали две победы - над Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

В топ-3 лучших команд входят Бельгия, Бразилия и Франция, вернувшаяся в группу лидеров после победы в Лиге Наций.

1. Бельгия - 1832 очка;

2. Бразилия - 1820;

3. Франция - 1779;

4. Италия - 1750;

5. Англия - 1750;

6. Аргентина - 1738;

7. Испания - 1687;

8. Португалия - 1681;

9. Мексика - 1672;

10. Дания - 1668;

...

26. Украина - 1527;

...

33. Россия - 1497;

...

95. Беларусь - 1233.

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