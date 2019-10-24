Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство
24 октября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия улучшила свои позиции и поднялась с 42-го на 37-е место.
1. Бельгия - 1755 очков
2. Франция - 1726 очков
3. Бразилия - 1715 очков
4. Англия - 1651 очко
5. Уругвай - 1642 очка
6. Португалия - 1632 очка
7. Хорватия - 1631 очко
8. Испания - 1625 очков
9. Аргентина - 1617 очков
10. Колумбия - 1615 очков
...
22. Украина - 1536 очков
...
37. Россия – 1474 очка
...
86. Беларусь - 1286 очков
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3