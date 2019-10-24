Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство

24 октября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия улучшила свои позиции и поднялась с 42-го на 37-е место.

1. Бельгия - 1755 очков

2. Франция - 1726 очков

3. Бразилия - 1715 очков

4. Англия - 1651 очко

5. Уругвай - 1642 очка

6. Португалия - 1632 очка

7. Хорватия - 1631 очко

8. Испания - 1625 очков

9. Аргентина - 1617 очков

10. Колумбия - 1615 очков

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22. Украина - 1536 очков

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37. Россия – 1474 очка

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86. Беларусь - 1286 очков

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