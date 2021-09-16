Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство, Франция выпала из топ-3
16 сентября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
Россия поднялась на четыре позиции - с 41-го на 37-е место. В этом месяце подопечные Валерия Карпина одержали две победы и один раз сыграли вничью.
В топ-3 лучших команд теперь входят Бельгия, Бразилия и Англия, выбившая из тройки Францию.
1. Бельгия - 1832 очка;
2. Бразилия - 1811;
3. Англия - 1755;
4. Франция - 1754;
5. Италия - 1735;
6. Аргентина - 1725;
7. Португалия - 1674;
8. Испания - 1673;
9. Мексика - 1666;
10. Дания - 1658;
...
27. Украина - 1520;
...
37. Россия - 1475;
...
90. Беларусь - 1254.
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