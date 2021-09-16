Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство, Франция выпала из топ-3

16 сентября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Россия поднялась на четыре позиции - с 41-го на 37-е место. В этом месяце подопечные Валерия Карпина одержали две победы и один раз сыграли вничью.

В топ-3 лучших команд теперь входят Бельгия, Бразилия и Англия, выбившая из тройки Францию.

1. Бельгия - 1832 очка;

2. Бразилия - 1811;

3. Англия - 1755;

4. Франция - 1754;

5. Италия - 1735;

6. Аргентина - 1725;

7. Португалия - 1674;

8. Испания - 1673;

9. Мексика - 1666;

10. Дания - 1658;

...

27. Украина - 1520;

...

37. Россия - 1475;

...

90. Беларусь - 1254.

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