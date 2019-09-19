Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 42-е место, Бельгия сохранила лидерство
19 сентября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия улучшила свои позиции и поднялась с 46-го на 42-е место.
1. Бельгия - 1752 очка
2. Франция - 1725 очков
3. Бразилия - 1719 очков
4. Англия - 1662 очка
5. Португалия - 1643 очка
6. Уругвай - 1639 очков
7. Испания - 1631 очко
8. Хорватия - 1625 очков
9. Колумбия - 1622 очка
10. Аргентина - 1614 очков
...
25. Украина - 1516 очков
...
42. Россия – 1455 очков
...
82. Беларусь - 1294 очка
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3