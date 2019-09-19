Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 42-е место, Бельгия сохранила лидерство

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Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 42-е место, Бельгия сохранила лидерство

19 сентября ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия улучшила свои позиции и поднялась с 46-го на 42-е место.

1. Бельгия - 1752 очка

2. Франция - 1725 очков

3. Бразилия - 1719 очков

4. Англия - 1662 очка

5. Португалия - 1643 очка

6. Уругвай - 1639 очков

7. Испания - 1631 очко

8. Хорватия - 1625 очков

9. Колумбия - 1622 очка

10. Аргентина - 1614 очков

...

25. Украина - 1516 очков

...

42. Россия – 1455 очков

...

82. Беларусь - 1294 очка

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