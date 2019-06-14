Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 43-е место, Бельгия сохранила лидерство
14 июня ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
В тройку лучших команд входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия улучшила свои позиции и поднялась с 46-го на 43-е место, которое делит с Австралией.
1. Бельгия - 1746 очков
2. Франция - 1718 очков
3. Бразилия - 1681 очко
4. Англия - 1652 очка
5. Португалия - 1631 очко
6. Хорватия - 1625 очков
7. Испания - 1617 очков
8. Уругвай - 1615 очков
9. Швейцария - 1605 очков
10. Дания - 1589 очков
...
24. Украина - 1513 очков
...
43. Россия - 1436 очков
...
82. Беларусь - 1286 очков
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