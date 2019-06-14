Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 43-е место, Бельгия сохранила лидерство

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Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 43-е место, Бельгия сохранила лидерство

14 июня ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

В тройку лучших команд входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия улучшила свои позиции и поднялась с 46-го на 43-е место, которое делит с Австралией.

1. Бельгия - 1746 очков 

2. Франция - 1718 очков 

3. Бразилия - 1681 очко 

4. Англия - 1652 очка 

5. Португалия - 1631 очко 

6. Хорватия - 1625 очков 

7. Испания - 1617 очков 

8. Уругвай - 1615 очков 

9. Швейцария - 1605 очков 

10. Дания - 1589 очков

...

24. Украина - 1513 очков

...

43. Россия - 1436 очков

...

82. Беларусь - 1286 очков

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