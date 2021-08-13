Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"

Теги брентфордарсенал лондон

Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"

В рамках 1-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл "Брентфорду".

Отметим, что "Брентфорд" провел первую игру в АПЛ с 1947 года.

"Брентфорд" - "Арсенал" 2:0

Голы: Канос, 22 - 1:0, Нергор, 73 - 2:0

"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер (Соренсен, 71), Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80), Тоуни, Мбемо (Форсс, 86).

"Арсенал": Лено, Чемберс (Нуну Тавареш, 81), Мари, Уайт, Тирни, Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71), Балогун (Сака, 59).      

Читайте также: В АПЛ изменят правило офсайда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией"

Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов