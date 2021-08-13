Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"

В рамках 1-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл "Брентфорду".

Отметим, что "Брентфорд" провел первую игру в АПЛ с 1947 года.

"Брентфорд" - "Арсенал" 2:0

Голы: Канос, 22 - 1:0, Нергор, 73 - 2:0

"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер (Соренсен, 71), Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80), Тоуни, Мбемо (Форсс, 86).

"Арсенал": Лено, Чемберс (Нуну Тавареш, 81), Мари, Уайт, Тирни, Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71), Балогун (Сака, 59).

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