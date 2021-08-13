Новый сезон АПЛ! "Арсенал" стартовал с поражения от "Брентфорда"
В рамках 1-го тура АПЛ "Арсенал" проиграл "Брентфорду".
Отметим, что "Брентфорд" провел первую игру в АПЛ с 1947 года.
"Брентфорд" - "Арсенал" 2:0
Голы: Канос, 22 - 1:0, Нергор, 73 - 2:0
"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер (Соренсен, 71), Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80), Тоуни, Мбемо (Форсс, 86).
"Арсенал": Лено, Чемберс (Нуну Тавареш, 81), Мари, Уайт, Тирни, Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71), Балогун (Сака, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18