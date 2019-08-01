Новый сезон АПЛ уже близко! Вспоминаем самые громкие приобретения английских клубов

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Новый сезон АПЛ уже близко! Вспоминаем самые громкие приобретения английских клубов

До начала очередного сезона в Англии осталось совсем немного времени и самое время поговорить о трансферах, ведь на Туманном Альбионе "окно" закрывается раньше, чем в остальных частях Европы. АПЛ вообще проводит довольно скромную кампанию – лишь один клуб с первого июля потратил более 100 млн фунтов. Впрочем, знаковых приобретений хватает. О них мы сегодня и расскажем.

Радость для Почеттино. "Тоттенхэм" полтора года никого не подписывал и жил в режиме экономии, строя стадион. Выход в финал Лиги Чемпионов 2018/19 побудил руководство выделить серьезные деньги на трансферы. Почеттино проиграл главный поединок своей карьеры Юргену Клоппу, но трофей все же получил – "шпоры" оформили рекордное приобретение в истории. Танги Ндомбеле пришел в "Тоттенхэм" из "Лиона" за 54 миллиона фунтов. Молодой разносторонний футболист в проблемную зону – прекрасный трансфер, которым "шпоры" пытаются сохранить место в ТОП-4 АПЛ. Ндомбеле придаст креатива и надежности в центре поля, а также будет прогрессировать сам. Одним из главных аргументов в пользу "Тоттенхэма" для него был именно Почеттино.

Авантюра Манчестер Юнайтед? "Дьяволы" сделали Аарона Ван-Биссаку самым дорогим внутренним трансфером АПЛ лета 2019 года. Почти 50 млн фунтов за фулбэка, который начал играть за "Кристал Пэлас" только в январе прошлого года, раскрылся на неродной позиции и еще не вызывался в сборную Англии (только в молодежку). Риск? Конечно! Однако "Манчестер Юнайтед" давно страдает из-за отсутствия хорошего правого защитника, Сульшер взял курс на "британизацию" состава, а местные игроки традиционно переоценены. Ван Биссака в прошлом сезоне действительно выглядел великолепно, он был в топе по ключевым показателям. И цифры лишь дополняют положительное впечатление – Аарон приятно удивлял чистотой и техникой отборов и чтением игры. Атакующие навыки у бывшего вингера также в порядке. Англичанин перенес свой блеск на первые матчи за "Юнайтед". Болельщики "красных" уже удовлетворены. Эта авантюра пока идет в плюс, следующая – Харри Магуайр.

Ключевой элемент системы Гвардиолы. Пеп давно искал идеального опорника. Почти все элементы "голубого автомобиля" уже были подобраны на заказ, и только мотор нуждался в обновлении. Недооценивать вклад Фернандиньо в успехи "Манчестер Сити" нельзя ни в коем случае, но пришел тот, кто сделает команду еще сильнее. Рекордные для Сити 63 миллиона фунтов за Родри – разумная инвестиция, если учитывать, что клуб подписал 23-летнего суперталанта на ключевую позицию. Еще в прошлом сезоне "Манчестер Сити" мог дорого заплатить за отсутствия альтернативы Фернандиньо, а в этом сезоне без трансфера Родри ситуация стала бы критической. К счастью для Пепа, после провалов с Фредом, Жоржиньо, Ндомбеле и де Йонгом клуб выиграл борьбу за "нового Бускетса". Родри обречен заиграть в системе "горожан" – он помешан на деталях. Теперь в составе "Сити" буквально нет явных слабых мест (у "Ливерпуля", правда, тоже) – третья подряд победа в АПЛ приближается.

Спасение в условиях кризиса. "Арсенал" ограничен в своих финансах из-за непопадания в Лигу Чемпионов, а команду нужно серьезно усиливать. Лидер последних лет Аарон Рэмзи ушел свободным агентом – компенсировать его потерю имеющимися ресурсами (40 млн фунтов на всю трансферную кампанию) нереально. Выход – аренда Данни Себальоса. Себальос привел молодежную сборную Испании к победе на Чемпионате Европы и стремится закрепить этот успех полноценным сезоном на самом высоком уровне. Зинедин Зидан не гарантировал ему игрового времени в "Реале", зато Унаи Эмери с удовольствием взял футболиста, который поможет побороться за ЛЧ. А несколько десятков миллионов направленны на перекрытие других дыр. Правда, драгоценный центрбэк Уильям Салиба (27 млн ​​фунтов) сразу поехал в аренду.

Лестер может стать чемпионом... за пределами ТОП-6. О повторении сенсации в сезоне 2015/16 ричи нет и в помине, но на седьмое место "лисы" справедливо претендуют. Главный козырь "Лестера" – Брендан Роджерс. Команда под руководством североирландца весной перевоплотилась и едва не лишила "Манчестер Сити" титула. Этим летом Роджерс провел полноценную подготовку - "Лестер" станет сильнее. Клуб потратил за межсезонье 70 млн фунтов: выкупил у "Монако" Юри Тилеманса и приобрел у "Ньюкасла" Айозе Переса. Это два самые дорогие трансфера на вход в истории "Лестера". И это не выстрелы в небо – футболисты успешно зарекомендовали себя в АПЛ. Перес стал лучшим бомбардиром "сорок" в прошлом чемпионате, а теперь реализует свою мечту поработать с Роджерсом. Варди, Мэддисон, Перес – атака у "Лестера" выглядит очень прилично. Если же удастся удержать Харри Магуайра, в порядке будет и оборона.

Очередное ограбление Бундеслиги. "Ньюкасл" и "Вест Хэм" обновили свои трансферные рекорды, подписав 40-миллионных форвардов из Германии. Ситуация "сорок" описана выше – на замену лучшему бомбардиру пришел 22-летний Жоелинтон. Гибкий и динамичный футболист, одинаково эффективен и на острие, и в оттяжке. Способен выполнять различные тренерские задания, прошел обучение Юлианом Нагельсманном в "Хоффенхайме". Однозначное усиление для Стива Брюса. Вест Хэм также искал замену основному форварду – Арнаутович поехал в Китай. Боссы лондонцев неоднократно пытались пригласить бомбардира с именем, даже в течении этого трансферного окна с клубом связывали имена Диего Косты и Гонсало Игуаина. Впрочем, на этот раз "молотобойцы" выбрали менее статусный, но более надежный вариант. Себастьян Алле постепенно вышел на топ-уровень: в прошлом сезоне он сформировал убийственную связи с Йовичем и Ребичем в "Айнтрахте", заработал 31 балл по системе гол+пас и к зиме был одним из лучших форвардов Бундеслиги. Дополнение состава Пабло Форналсом позволяет надеяться на верхнюю часть "турнирки".

Стоит отметить солидные расходы "Астон Виллы" - 115 млн фунтов за 10 новичков. Бирмингемцы обновили список самых дорогих приобретений в истории, поставив на первую позицию Уэсли из Брюгге (22 млн фунтов). Брайтон также побил рекорд лидером бельгийского клуба – в Англию переехал экс-капитан "Генк"а Леандро Троссард (18 млн фунтов).

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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