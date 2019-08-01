Новый сезон АПЛ уже близко! Вспоминаем самые громкие приобретения английских клубов

До начала очередного сезона в Англии осталось совсем немного времени и самое время поговорить о трансферах, ведь на Туманном Альбионе "окно" закрывается раньше, чем в остальных частях Европы. АПЛ вообще проводит довольно скромную кампанию – лишь один клуб с первого июля потратил более 100 млн фунтов. Впрочем, знаковых приобретений хватает. О них мы сегодня и расскажем.

Радость для Почеттино. "Тоттенхэм" полтора года никого не подписывал и жил в режиме экономии, строя стадион. Выход в финал Лиги Чемпионов 2018/19 побудил руководство выделить серьезные деньги на трансферы. Почеттино проиграл главный поединок своей карьеры Юргену Клоппу, но трофей все же получил – "шпоры" оформили рекордное приобретение в истории. Танги Ндомбеле пришел в "Тоттенхэм" из "Лиона" за 54 миллиона фунтов. Молодой разносторонний футболист в проблемную зону – прекрасный трансфер, которым "шпоры" пытаются сохранить место в ТОП-4 АПЛ. Ндомбеле придаст креатива и надежности в центре поля, а также будет прогрессировать сам. Одним из главных аргументов в пользу "Тоттенхэма" для него был именно Почеттино.

Авантюра Манчестер Юнайтед? "Дьяволы" сделали Аарона Ван-Биссаку самым дорогим внутренним трансфером АПЛ лета 2019 года. Почти 50 млн фунтов за фулбэка, который начал играть за "Кристал Пэлас" только в январе прошлого года, раскрылся на неродной позиции и еще не вызывался в сборную Англии (только в молодежку). Риск? Конечно! Однако "Манчестер Юнайтед" давно страдает из-за отсутствия хорошего правого защитника, Сульшер взял курс на "британизацию" состава, а местные игроки традиционно переоценены. Ван Биссака в прошлом сезоне действительно выглядел великолепно, он был в топе по ключевым показателям. И цифры лишь дополняют положительное впечатление – Аарон приятно удивлял чистотой и техникой отборов и чтением игры. Атакующие навыки у бывшего вингера также в порядке. Англичанин перенес свой блеск на первые матчи за "Юнайтед". Болельщики "красных" уже удовлетворены. Эта авантюра пока идет в плюс, следующая – Харри Магуайр.

Ключевой элемент системы Гвардиолы. Пеп давно искал идеального опорника. Почти все элементы "голубого автомобиля" уже были подобраны на заказ, и только мотор нуждался в обновлении. Недооценивать вклад Фернандиньо в успехи "Манчестер Сити" нельзя ни в коем случае, но пришел тот, кто сделает команду еще сильнее. Рекордные для Сити 63 миллиона фунтов за Родри – разумная инвестиция, если учитывать, что клуб подписал 23-летнего суперталанта на ключевую позицию. Еще в прошлом сезоне "Манчестер Сити" мог дорого заплатить за отсутствия альтернативы Фернандиньо, а в этом сезоне без трансфера Родри ситуация стала бы критической. К счастью для Пепа, после провалов с Фредом, Жоржиньо, Ндомбеле и де Йонгом клуб выиграл борьбу за "нового Бускетса". Родри обречен заиграть в системе "горожан" – он помешан на деталях. Теперь в составе "Сити" буквально нет явных слабых мест (у "Ливерпуля", правда, тоже) – третья подряд победа в АПЛ приближается.

Спасение в условиях кризиса. "Арсенал" ограничен в своих финансах из-за непопадания в Лигу Чемпионов, а команду нужно серьезно усиливать. Лидер последних лет Аарон Рэмзи ушел свободным агентом – компенсировать его потерю имеющимися ресурсами (40 млн фунтов на всю трансферную кампанию) нереально. Выход – аренда Данни Себальоса. Себальос привел молодежную сборную Испании к победе на Чемпионате Европы и стремится закрепить этот успех полноценным сезоном на самом высоком уровне. Зинедин Зидан не гарантировал ему игрового времени в "Реале", зато Унаи Эмери с удовольствием взял футболиста, который поможет побороться за ЛЧ. А несколько десятков миллионов направленны на перекрытие других дыр. Правда, драгоценный центрбэк Уильям Салиба (27 млн ​​фунтов) сразу поехал в аренду.

Лестер может стать чемпионом... за пределами ТОП-6. О повторении сенсации в сезоне 2015/16 ричи нет и в помине, но на седьмое место "лисы" справедливо претендуют. Главный козырь "Лестера" – Брендан Роджерс. Команда под руководством североирландца весной перевоплотилась и едва не лишила "Манчестер Сити" титула. Этим летом Роджерс провел полноценную подготовку - "Лестер" станет сильнее. Клуб потратил за межсезонье 70 млн фунтов: выкупил у "Монако" Юри Тилеманса и приобрел у "Ньюкасла" Айозе Переса. Это два самые дорогие трансфера на вход в истории "Лестера". И это не выстрелы в небо – футболисты успешно зарекомендовали себя в АПЛ. Перес стал лучшим бомбардиром "сорок" в прошлом чемпионате, а теперь реализует свою мечту поработать с Роджерсом. Варди, Мэддисон, Перес – атака у "Лестера" выглядит очень прилично. Если же удастся удержать Харри Магуайра, в порядке будет и оборона.

Очередное ограбление Бундеслиги. "Ньюкасл" и "Вест Хэм" обновили свои трансферные рекорды, подписав 40-миллионных форвардов из Германии. Ситуация "сорок" описана выше – на замену лучшему бомбардиру пришел 22-летний Жоелинтон. Гибкий и динамичный футболист, одинаково эффективен и на острие, и в оттяжке. Способен выполнять различные тренерские задания, прошел обучение Юлианом Нагельсманном в "Хоффенхайме". Однозначное усиление для Стива Брюса. Вест Хэм также искал замену основному форварду – Арнаутович поехал в Китай. Боссы лондонцев неоднократно пытались пригласить бомбардира с именем, даже в течении этого трансферного окна с клубом связывали имена Диего Косты и Гонсало Игуаина. Впрочем, на этот раз "молотобойцы" выбрали менее статусный, но более надежный вариант. Себастьян Алле постепенно вышел на топ-уровень: в прошлом сезоне он сформировал убийственную связи с Йовичем и Ребичем в "Айнтрахте", заработал 31 балл по системе гол+пас и к зиме был одним из лучших форвардов Бундеслиги. Дополнение состава Пабло Форналсом позволяет надеяться на верхнюю часть "турнирки".

Стоит отметить солидные расходы "Астон Виллы" - 115 млн фунтов за 10 новичков. Бирмингемцы обновили список самых дорогих приобретений в истории, поставив на первую позицию Уэсли из Брюгге (22 млн фунтов). Брайтон также побил рекорд лидером бельгийского клуба – в Англию переехал экс-капитан "Генк"а Леандро Троссард (18 млн фунтов).

Игорь Малиенко | soccernews.ru