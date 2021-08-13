Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией"

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Новый сезон Бундеслиги стартовал с ничьи между "Баварией" и менхенгладбахской "Боруссией"Фото: твиттер "Баварии"

В матче 1-го тура немецкой "Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Баварией".

"Боруссия" М - "Бавария" 1:1

Голы: Плеа, 10 - 1:0, Левандовски, 42 - 1:1

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Скалли, Штиндль, Крамер, Вольф (Беннеттс, 72), Нойхаус (Бенеш, 90), Херрманн (Хофманн, 64), Плеа (Тюрам, 64).

"Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 82), Зюле, Упамекано, Дэвис, Горетцка, Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 82), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 75), Сане (Коман, 75).

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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