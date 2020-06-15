Новый сезон Серии А может начаться 12 сентября. Об этом сообщает SportItalia.

Сегодня, 15 июня, будет принято официальное решение на заседании совета лиги.

Напомним, розыгрыш Серии А временно приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление запланировано на 20 июня. При этом уже прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Италии.

Не пропустите: Серия А в следующем сезоне может использовать другой формат| http://soccernews.ru