Новый сезон Серии А может начаться 12 сентября

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Новый сезон Серии А может начаться 12 сентября

Новый сезон Серии А может начаться 12 сентября. Об этом сообщает SportItalia.

Сегодня, 15 июня, будет принято официальное решение на заседании совета лиги.

Напомним, розыгрыш Серии А временно приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Возобновление запланировано на 20 июня. При этом уже прошли ответные полуфинальные матчи Кубка Италии.

Не пропустите: Серия А в следующем сезоне может использовать другой формат| http://soccernews.ru
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