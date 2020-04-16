Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле

Новый сезон в чемпионате Китая, скорее всего, стартует в июне или июле. Об этом сообщает Goal.com.

Китайская Ассоциация футбола призвала клубы к возобновлению тренировок и подготовке к началу сезона.

Отметим, что всем футболистам необходимо будет сдать тесты на коронавирус. Первый - в ближайшие дни, второй - за неделю до старта чемпионата.

Напомним, сезон должен был начаться 22 февраля, однако из-за пандемии коронавируса старт был перенесен.

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