Новый сезон в чемпионате Китая должен начаться в июне или июле
Новый сезон в чемпионате Китая, скорее всего, стартует в июне или июле. Об этом сообщает Goal.com.
Китайская Ассоциация футбола призвала клубы к возобновлению тренировок и подготовке к началу сезона.
Отметим, что всем футболистам необходимо будет сдать тесты на коронавирус. Первый - в ближайшие дни, второй - за неделю до старта чемпионата.
Напомним, сезон должен был начаться 22 февраля, однако из-за пандемии коронавируса старт был перенесен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14