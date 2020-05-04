Новый сезон в ФНЛ может начаться не раньше сентября

Руководство ФНЛ рассматривает возможность начать сезон в сентябре. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, это один из сценариев в рамках нынешней ситуации с пандемией коронавируса.

Розыгрыш ФНЛ приостановлен из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что большинство клубов проголосовало за досрочное приостановление.

Решение общего собрания ФНЛ должно быть утверждено исполкомом или бюро исполкома РФС в конце мая.

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