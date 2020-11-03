Новый шанс для российских команд, "Реал" и "Интер" в роли аутсайдеров, реванш за прошлогодний полуфинал от "Лейпцига": самое интересное о 3 туре ЛЧ

"Реал Мадрид" – "Интер"

3 ноября, 23:00. Мадрид, "стадион Альфредо Ди Стефано"

В Мадриде встретятся, как это ни странно звучит, аутсайдеры квартета B – "Реал" будет принимать миланский "Интер". После результатов жеребьевки именно этим двум командам прогнозировали первые места в группе, тогда как "Шахтеру" и "Боруссии" (М) отводили статус аутсайдеров и борьбу за Лигу Европы. Но после стартовых двух туров реальность вышла несколько иной – пока именно "Интер" с "Реалом" замыкают турнирную таблицу. При этом подопечные Зинедина Зидана набрали лишь одно очко, героически спасшись от поражения в Германии только на последних минутах поединка. Возможно, оба гранда где-то недооценили "Шахтер" с "Боруссией" и планировали разыграть в двух спаренных матчах первые-вторые позиции. Теперь же турнирная ситуация сложилась таким образом, что команда, которая проигрывает, серьезно осложнит себе задачу выхода из группы. Конечно, можно вспомнить прошлогодний пример "Аталанты", которая с нулем баллов после первого круга умудрились выползти в плей-офф (тогда в группе, что интересно, тоже был "Шахтер"), но повторить такой трюк будет ой как непросто. Поэтому встреча в Мадриде без преувеличения можно назвать матчем за жизнь. Зинедин Зидан и Антонио Конте имеют определенные проблемы с составами. У "Реала" ахиллесова пята – это оборона, ведь сразу несколько футболистов данного амплуа не смогут выйти на поле. Карвахаль, Одриосола и Начо травмированы, а Милитао подхватил коронавирус. К счастью, выздоровел Серхио Рамос, хотя и с капитаном на поле "сливочные" получили 2 мяча от Гладбаха. У "Интера" главная потеря – Лукаку, который не прилетел в Испанию из-за повреждения. Зато есть в списке "нерадзурри" Милан Шкриняр и Алексис Санчес, которые оставили позади проблемы со здоровьем.

"Аталанта" – "Ливерпуль"

3 ноября, 23:00. Бергамо, "стадио Атлети Адзурри д'Италия"

В Бергамо пройдет поединок лидеров группы D. "Ливерпуль" выиграл оба стартовых матча, а "Аталанта" набрала 4 пункта, отыграв отставание в два гола в домашней встрече с "Аяксом". Обескровленные коронавируса амстердамцы проведут не самый простой матч в Дании, при этом подопечные Гасперини при условии положительного результата с "Ливерпулем" могут улучшить свои шансы на выход из группы. В сезоне 2019/20, который стал дебютным для "богини" в самом престижном евротурнире, итальянцы дошли до четвертьфинала. Вот и сейчас симпатичная банда Гасперини настроена повторить тот успех. Для начала нужно брать очки в противостоянии с чемпионом Англии. Хотя сделать это будет не так легко – тем более, что и у "Аталанты" хватает проблем с составом. Ливерпуль даже с учетом серьезных потерь в центре защиты все равно считается фаворитом встречи, но традиционно сильная атака бергамасков, безусловно, имеет все шансы воспользоваться этой пробоиной в команде Клоппа. Тем более, на родной арене. После жеребьевки этот матч воспринимался как перестрелка, в которой будет 5+ голов. У обеих команд не самая стабильная оборона, так что есть все шансы получить крутой матч!

"РБ Лейпциг" – ПСЖ

4 ноября, 23:00. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Встреча полуфиналистов ЛЧ 2019/20 и дуэль немецких тренеров. В прошлом сезоне ПСЖ не пустил "РБ Лейпциг" в финал, разгромив подопечных Нагельсманна со счетом 3:0. Понятно, что РБ хочет реванша, но немецкая команда оказалась в психологическом нокдауне. После выездного поражения 0:5 от "Манчестер Юнайтед" "Лейпциг" впервые уступил и в чемпионате, капитулировав перед "Боруссией" (М). Как следствие – потеря лидерства в Бундеслиге и серьезный удар по амбициям. А вот команда Тухеля наоборот находится на ходу. После поражений в двух стартовых матчах чемпионата Франции последовала серия из 5-ти побед подряд. Затем была неудача в противостоянии с "красными дьяволами", после которой команда Тухеля трижды выиграла. Именно парижан можно было бы назвать фаворитом, но есть одно "но" – очередная травма Неймара, которая вывела бразильца из игры ориентировочно на месяц. Также парижанам не помогут Верратти и Икарди, что дает шансы "РБ Лейпцигу" на положительный результат. Эта встреча – одна из ключевых с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. МЮ подтвердил претензии на первое место, а вот за вторую путевку, похоже, как раз и будут соревноваться команды Томаса Тухеля и Юлиана Нагельсманна. Конечно, любой итог дуэли в Германии еще ничего не решит в группе H, но победитель будет иметь существенное преимущество перед вторым кругом.

Матчи российских команд

"Локомотив" – "Атлетико" Мадрид

3 ноября, 20:55. Москва, "РЖД Арена"

В ближайшие 2 для пройдут и 3 матча российских команд. Уже через несколько часов на старт выйдет "Локомотив". Московская команда в прошлом туре дала хороший бой "Баварии", но все равно не смогла выстоять перед авторитетом соперника. На этот раз в соперниках "Атлетико". Команда Диего Симеоне характеризуется тем, что очень много пропускает в текущем розыгрыше ЛЧ. И если 4 мяча от мюнхенцев воспринялись как "ну ладно, бывает", то вот 2 гола от "Зальцбурга", хоть в итоге и была добыта волевая победа, уже не проскочили мимо активного внимания общественности. Хотя при этом в чемпионате Испании "матрасники" традиционно являются лучшей командой в оборонительном аспекте. В любом случае, "Локомотиву" некуда отступать: 1 очко после 2 матчей – это не худший, но и не лучший результат. Любое очко на вес золота, так что пробивание обороны "Атлетико" станет задачей номер 1.

"Зенит" – "Лацио"

4 ноября, 20:55. Санкт-Петербург, "Газпром Арена"

Самое тяжелое положение у "Зенита". Питерцы бездарно проиграли первые 2 матча в группе и дальнейшие перспективы у команды Семака не радужные. "Лацио" тоже не добыл 6 баллов в 2 матчах, но уже успел обыграть "Боруссию" и в абсолютно обескровленном виде удержал ничью в матче с мотивированным "Брюгге". В пользу "Зенита" играет тот факт, что римская команда снова не сможет рассчитывать на 8 игроков, среди которых числятся лидеры команды – Иммобиле, Альберто и Лейва. У "Зенита" проблем значительно меньше, но они тоже не из разряда "пустышек". На поле не выйдут Азмун и Малком. После жеребьевки все говорили, что именно "Зенит" и "Лацио" поспорят за 2 путевку в плей-офф Лиги Чемпионов. Ну если еще можно за что-то спорить, то это время настало!

"Севилья" – "Краснодар"

4 ноября, 23:00. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

"Краснодар" померяется силами из "Севильей" и глотнет еще одну таблетку опыта игры против топ-клубов. Прошлая оказалась совсем неудачной, и буквально застряла в горле команды Мурада Мусаева. Мы все помним, что причиной этому стал "Челси" и его сухие 4 мяча. Если у "Краснодара" реальный шанс зацепиться за очки в "Севилье". Если судить по матчу "нервионцев" с "Ренном", то шансов немного, так как французов "Севилья" буквально разорвала, несмотря на довольно скромный счет. Если же брать общую картину, то шансы есть, так как подопечные Хулена Лопетеги выглядят явно не готовыми к сезону физически. Это подтверждают 16 место в Ла Лиге и 3 поражения в 3 последних турах, при чем от не самых серьезных соперников.