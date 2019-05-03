Новый скандал имени Глушакова: футболист запретил дочери выезжать за границу

Капитан "Спартака" Денис Глушаков продолжает войну со своей семьей.

Напомним, что футболист сейчас через суд разводится со своей женой Дарьей.

Адвокат супруги хавбека Сергей Жорин рассказал, какие действия предпринял игрок "красно-белых" в этот раз.

"Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в ФСБ, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребёнок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле. Молодец Денис!" - написал адвокат в твиттере.

32-летний Глушаков в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 25 матчей и забил 3 гола.

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