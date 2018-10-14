Новый скандал в российском футболе: хавбека "Крылья Советов" задержали пьяным за рулем арендованного автомобиля

Полузащитника самарских "Крыльев Советов" Евгения Башкирова в ночь с субботы на воскресенье задержали сотрудники ГИБДД.

По результатам медосведетельствования, у 27-летнего хавбека, который находился за рулем аредованного автомобиля, было выявлено превышение норм алкоголя в крови в три раза. На футболиста был составлен протокол, после чего он был отпущен до слушаний в суде по этому делу.

Напомним, ранее из-за драки в СИЗО оказались Кокорин и Мамаев. Там футболисты "Зенита" и "Краснодара" уже выразили намерение поддерживать форму. | soccernews.ru