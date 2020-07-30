Новый спортивный директор "Химок" покинул свой пост, не проработав ни дня

Спортивный директор "Химок" Сергей Егоров покинул свой пост в день назначения. Об этом сообщает Metaratings.ru.

"Егорова на пост спортивного директора рекомендовал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов, у которого просили совета по выбору специалиста в "Химках", куда отправятся в аренду несколько игроков московской команды.

Однако в "Химках" не учли незакрытое уголовное дело на Егорова на 70 млн тенге (13,8 млн рублей) от "Шахтера" из Караганды - на эту сумму Егоров заключил договора с агентами.

Подозрения в ангажированности Газизова с новым руководством "Химок" вынудили министра Московской области Терюшкова волевым решением убрать Егорова из клуба. Отметим, что не обошлось без консультаций с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном", - сообщает источник.

Отметим, в сезоне-2020/21 "Химки" будут выступать в РПЛ.

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