Новый спортивный директор "Спартака" Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно
Новый спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов рассказал о планах клуба в зимнее трансферное окно.
"Какие стоят задачи? "Спартак" — чемпион! Планов на ближайшее трансферное окно нет. Я не мог их составить за день. Общался ли с Тедеско? Пока нет", - приводит слова Попова "Спорт-Экспресс".
После 15 матчей "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков.
Не пропустите: Федун высказался о назначении Попова в "Спартак". | http://soccernews.ru
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