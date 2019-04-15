Новый стадион – новые правила. Как переезды но новую арену влияют на трансферную политику клубов

«Тоттенхэм» наконец достроил свой новый стадион, и фанаты начинают потихоньку его обживать. Но пока по трибунам начинаются разноситься многолетние кричалки и песни, руководство готовится к совершенно новым реалиям. Строительство арены – очень затратное дело, и «Нью Уайт Харт Лейн» оказался даже дороже, чем все думали.

В 2018 году «шпоры» стали первым клубом с 2003 года, который никого не приобрёл в трансферное окно. Это мало кого удивило: учитывая, что строящийся стадион обошёлся в 850 млн. фунтов, денег на футболистов для Почеттино попросту не осталось. Но что делать? И как другие справились с потенциальным кризисом? Рассмотрим примеры всех недавних (и давних) переселенцев.

Мадридское «Атлетико» (2017)

В 2013 году «Атлетико» сотворило фурор, заняв первое место в лиге, где уже давно сюрпризов не было. Но это была не случайность: под руководством Симеоне команда превратилась не просто в выскочек, а в один из сильнейших клубов мира. Окончательно перемены проиллюстрировала «Ванда Метрополитано» – внушительный новый стадион.

В 2016 году клуб потратил на трансферы 33,3 млн. фунтов. В 2017 лишь 32 млн. ушло на Витоло, хоть и заработать получилось: благодаря продажам Тео Эрнандеса, Оливера Торреса и Матиаса Краневиттера удалось обогатиться на 56 млн. фунтов.

Может «матрасники» и не обладали огромным бюджетом «Реала», прибедняться они не стали даже после постройки «Ванды». Возвращение Диего Косты обошлось им в 59 млн. фунтов, а затем ещё 63 млн. ушло на покупку Томы Лемара из «Монако».

Антуан Гризманн получил новый контракт, и Диего Симеоне стал самым высокооплачиваемым тренером в мире. Так что всё хорошо.

«Вест Хэм» (2016)

«Вест Хэм» сэкономил немало денег, переехав уже на готовый «Олимпийский стадион» в 2016 году. Впрочем, в то лето покупки были скромные: за 45,5 млн. фунтов были куплены Мануэль Лансини из «Аль-Джазиры» и Андре Айю из «Суонси Сити».

Переезд на дела клуба повлиял негативно: фанаты чувствовали себя здесь не в своей тарелке, а звезда Димитри Пайет попросился обратно в «Марсель». Впрочем, к 2018 всё вроде нормализовалось: новый тренер Мануэль Пеллегрини получил достаточно денег на шоппинг, в результате чего за 94 млн. фунтов были куплены Фелипе Андерсон, Исса Диоп и Андрей Ярмоленко.

«Лион» (2016)

Традиционно, «Лион» находит будущих звёздочек и продаёт их за существенные деньги. После переезда на «Парк Олимпик Лионне» ничего не изменилось. Летом за всего 11 млн. были куплены Эмануэль Маммана из «Ривер Плейта» и Жан-Филипп Матета из «Шатору». Эта сумма – лишь половина прибыли после продажи Умтити в «Барселону» за 22 млн. фунтов.

В 2018 году из «Селтика» пришёл Мусса Дембеле. Он обошёлся в 19,8 млн. фунтов – редкая покупка «львов» дороже 10 млн.

«Атлетик Бильбао» (2013)

«Атлетик» известен своим уникальным правилом приобретать только местных ребят. Кто-то клуб за это ругает, а кто-то – хвалит. Много баски никогда не тратились, и это не изменилось и после постройки нового «Сан-Мамеса».

Суммарно после продажи Кепы Аррисабалаги, Эмерика Ляпорта, Андера Эрреры и Хави Мартинеса удалось обогатиться на 200 млн. фунтов. В 2018 году за 28,8 был куплен Иньиго Мартинес.

В 2013, когда состоялся переезд на новую арену, а Марсело Бьелсу сменил Эрнесто Вальверде, заработать на трансферах не получилось – Фернандо Льоренте ушёл в «Ювентус» в качестве свободного агента. На покупки ушло 13,8 млн., которые смогли купить Микеля Рико, Кике Солу и Эчеберрию Беньята.

«Лилль» (2012)

Недавние чемпионы Франции «Лилль» в 2012 году перебрались на «Стад Пьер Моруа». Многого удалось достичь благодаря талантливому Эдену Азару, который был продан «Челси» за 31,5 млн. фунтов.

Трансферное окно принесло 17 млн. прибыли; в общем, ничего нового. Именно так «Лилль» вёл бизнес как до, так и после постройки арены.

«Ювентус» (2011)

«Стадио делле Альпи» никогда особой популярностью у болельщиков не пользовался – он не был исключительно футбольной ареной и гордости не вызывал. В 2009 с ними попрощались, а в 2011 свои двери открыл «Ювентус Стадиум» (ныне «Альянц Стадиум»).

В первом сезоне на новой арене тренер Антонио Конте выиграл скудетто – первое после знаменитого скандала. Стадион оказался невероятно удачлив – в этом году туринцы готовятся к восьмому чемпионству подряд.

В первое лето после переезда на трансферы ушло 83 млн. фунтов, а за бесплатно удалось подписать великого Андреа Пирло. На покупки ушло на 305% больше, чем летом ранее.

«Арсенал» (2006)

«Арсенал» часто ставят в пример того, как новый стадион знаменует новую главу в истории клуба и совершенно новую политику. Но он – исключение. Можно говорить, что «канониры» ну очень скупы после переезда, но на самом деле всё началось раньше.

Летом 2005 года был продан Патрик Виейра, а вместо него пришёл Александр Глеб. Через год траты составили всего 4 млн. фунтов, а самым дорогостоящим пополнением стал Томаш Росицки (9 млн.). Состав также покинул Эшли Коул – тоже за какие-то смешные 6 млн. фунтов.

За несколько месяцев до переезда «Арсенал» дошёл до финала ЛЧ и считался сильнейшей командой мира. На «Эмирейтс» же не было выиграно ни единого чемпионства. Именно такого сценария «шпоры» боятся больше всего.

«Бавария» (2005)

«Бавария» переехала на «Альянц Арену» в 2005 году – за год до домашнего ЧМ. Великолепный новый стадион мало что изменил – немцы и до того мыслили трезво и деньгами не разбрасывались.

На трансферы ушло всего 7,6 млн. фунтов – все они на защитника «Вердера» Валерьена Исмаэля. За 4,5 млн. в обратную сторону направился Торстен Фрингс.

Всего 1 млн. на траты – неплохо. Но это не важно, ведь из аренды возвращалась будущая легенда Филипп Лам.

«Манчестер Сити» (2003)

Как и «Вест Хэм», «Манчестер Сити» много выиграл от переезда на уже готовенький многофункциональный стадион. Переезд обошёлся в (относительные) копейки, а уже готовая инфраструктура привлекла внимание шейха Мансура ибн Зайда аль-Нахайяна, который выбрал «горожан» в качестве своей новой игрушки.

В честь нового стадиона состоялся матч против «Барселоны», за которую выступали Пуйоль, Хави, Иньеста и Роналдиньо. Редкий шанс увидеть таких звёзд – тогда «Сити» редко вылезал из середины таблицы.

После переезда клуб стал тратиться ещё меньше – за 11,5 млн. были куплены Тревор Синклер и Клаудио Рейна. Это на 80% меньше, чем годом ранее, когда команду усилили Николя Анелька, Сильвен Дистен и Матиас Вуосо.

«Саутгемптон» (2001)

Покинув «Делл», в 2001 году «Саутгемптон» переехал на «Сент-Мэрис». Сразу же были проданы Дин Ричардс и Луиш Боа Морте, в то время как усилиться удалось Рори Делапом, Марком Дрейпером и Андерсом Свенссоном. Особых покупок в дальнейшие окна не состоялось, и клуб вылетел из АПЛ через четыре года.

Юрий Сергеев

