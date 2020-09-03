Новый стиль Кежмана поразил болельщиков

Известный в прошлом сербский футболист Матея Кежман изменил свою внешность до неузнаваемости.

На новых фото бывший форвард "Зенита" и БАТЭ очень похож на бездомного бродягу - он отрастил себе длинную бороду и бакенбарды, которые выглядят неухоженными.

Кежман также известен по выступлениям за "Челси", "Атлетико" и ПСЖ. Карьеру он завершил в январе 2012 года.

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