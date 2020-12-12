Новый судейский скандал в РПЛ: "Уфа" будет жаловаться на Казарцева

Футбольный арбитр Василий Казарцев снова оказался фигурантом судейского скандала.

Он работал на матче 18-го тура РПЛ между "Ротором" и "Уфой", и во втором тайме не назначил пенальти в ворота волгоградской команды за попадание мяча в руку в штрафной площади.

"Уфа" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС из-за судейства в матче с "Ротором", - сообщил председатель совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов.

Игра завершилась минимальной победой "Ротора".

Казарцев в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ спровоцировал скандал после матча "Спартак" - "Сочи" (2:2). Тогда "красно-белые" потеряли очки из-за результативных ошибок судьи, а владелец московского клуба Леонид Федун грозил снять команду с чемпионата.

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