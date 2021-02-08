"Новый свет "Монако": Головин - лучший игрок 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Перформанс полузащитника "Монако" Александра Головина в матче с "Нимом" (4:3) привлёк внимание авторитетных изданий.

Газета L’Equipe включила россиянина в символическую сборную 24-го тура Лиги 1, отметив его самой высокой оценкой - 9.

В одной из публикаций издания, написанной по итогам игры с "Нимом", Головина называют "новым светом "Монако".

Напомним, что хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в вышеуказанном матче.

Не пропустите: Тренер "Монако" Ковач похвалил Головина. | http://soccernews.ru