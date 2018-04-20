Новый тренер "Арсенала" будет объявлен в ближайшее время

Теги арсенал лондон

Новый тренер "Арсенала" будет объявлен в ближайшее время
"Арсенал" намерен в ближайшее время сообщить имя нового главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

"Венгер будет руководить командой до конца сезона. "Арсенал" объявит о назначении нового тренера как можно скорее. До этого момента клуб не будет давать дополнительных комментариев о селекционной политике", - говорится в сообщении пресс-службы клуба

Напомним, что 68-летний Венгер, который возглавлял "канониров" 22 года, принял решение покинуть пост наставника клуба.

Не пропустите: Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом. | http://soccernews.ru

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