Новый тренер "Динамо" Шварц обратился к болельщикам на русском языке

Московское "Динамо" опубликовало в твиттере видеообращение нового главного тренера команды Сандро Шварца.

Примечательно, что немецкий наставник начал свою речь на русском языке, после чего перешёл на английский.

"Здравствуйте! Меня зовут Сандро Шварц. Приветствую всех болельщиков "Динамо". С нетерпением жду этого вызова! Москва - это большой город с прекрасными возможностями. Горжусь, что скоро буду здесь. "Динамо" - это фантастический клуб с большим именем в российском футболе. Я убеждён, что вместе мы добьёмся успеха. Давайте начнём творить историю с молодой и потрясающей командой "Динамо", - сказал Шварц.

Сандро Шварц передает привет всем динамовцам!



И да, он уже подучил русский



С нетерпением ждем тренера в Москве pic.twitter.com/X69Mv3TjuB — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020

Напомним, что стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

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