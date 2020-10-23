Новый тренер "Динамо" Шварц ответил на вопрос об изучении русского языка

Новый наставник московского "Динамо" Сандро Шварц планирует начать учить русский язык.

"Добрый день, я очень рад быть тренером "Динамо" (сказал тренер по-русски). (Дальше на немецком) Да, я собираюсь начать изучать русский, чтобы общаться с тренерским штабом и игроками, однако это не так легко. Не могу точно сказать, когда смогу говорить по-русски. Но пока разговариваем через переводчика. Плюс много футболистов знают английский.

Я был очень удивлен уровнем тренировочной базы "Динамо". Она великолепна. Ситуация с коронавирусом сейчас тяжелая. Плюс у меня маленькие дети. Я хотел привезти их, однако пока рано об этом говорить", - заявил Шварц.

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