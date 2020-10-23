Новый тренер "Динамо" Шварц поделился впечатлениями от первого дня в Москве
Новый наставник московского "Динамо" Сандро Шварц рассказал об эмоциях от пребывания в российской столице.
"Я рад оказаться в Москве, на тренировочной базе. Через два дня у нас первый матч, и мне не терпится приступить к нашей работе. Мы начнём с просмотра видео, затем на тренировке обсудим план на игру с "Сочи". Это главное, что нам предстоит сделать на первом занятии. Впечатление от тренировочной базы превосходное. Картины с легендами клуба, все помещения, территория базы - всё прекрасно", - сказал Шварц.
Немец возглавил "бело-голубых" 14 октября, но из-за проблем с оформлением рабочей визы смог прилететь в Россию только вчера.
Контракт Шварца с "Динамо" рассчитан до конца сезона 2021/22.
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