Новый тренер "Динамо" Шварц пошутил об отношениях с Тедеско

Новый наставник московского "Динамо" Сандро Шварц с юмором ответил на вопрос о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.

"Слышал, что лучше с ним не общаться", - сказал немец с улыбкой на лице, видимо подразумевая принципиальность противостояния "бело-голубых" и "красно-белых".

"Мы знаем друг друга, наши команды играли в Бундеслиге. С Доменико не общался, но общался с Кураньи. Четко понимаю, что дерби со "Спартаком" - это огонь. Мы полностью сконцентрированы пока на завтрашней игре (против "Сочи" - примечание Soccernews), а дальше будем двигаться шаг за шагом", - добавил Шварц.

Напомним, что "Динамо" заключило с экс-тренером "Майнца" контракт до конца следующего сезона.

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