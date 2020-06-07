Новый тренер "Енисея" Тарханов рассказал о целях команды на ближайшее будущее
Главный тренер "Енисея" Александр Тарханов рассказал о целях команды на ближайшее будущее.
"Выйти в Премьер-лигу? Почему нет? Все возможно! Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге. Сейчас посмотрим по игрокам: с кем продлить контракт, кого из них освободить.
Я смотрел игры "Енисея", в команде есть достойные футболисты, многих я знаю лично. Надо познакомиться со всеми поближе. Главная задача тренера - это прогресс игроков, вторая - результат. Буду детально воспитывать футболистов и строить командную игру", - цитирует Тарханова Sibnovosti.ru.
Напомним, в прошлом сезоне "Енисей" вылетел из РПЛ во вторую лигу чемпионата России, где команда по итогам розыгрыша заняла 14 место.
А еще: "Енисей" объявил имя нового главного тренера| http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
1
Плиев: "Коронавирус перенес в легкой форме, но я все равно должен себя беречь, потому что могу повторно заболеть"
-
1
"Шальке" и "Унион" обменялись голами в матче 30-го тура чемпионата Германии
-
"Рейнджерс" приобрел 20-летнего воспитанника "Лестера"
-
Новый тренер "Енисея" Тарханов рассказал о целях команды на ближайшее будущее
-
Комличенко пропускает матч с "Локомотивом" из-за простуды
-
Евсеев поделился впечатлениями от нового газона на домашнем стадионе "Уфы"
-
"Динамо" опубликовало фото игроков в масках перед игрой с "Локомотивом"
-
2
Де Йонг заявил, что не жалеет о своем переходе в "Барселону"
-
Абрамович купил знаменитую картину Мунка за 120 миллионов долларов
-
"Краснодар" готов заплатить 15 миллионов евро за бразильского таланта
-
Андрей Шевченко продлил контракт со сборной Украины
-
Арустамян: "Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА"
-
"Вердер" проиграл "Вольфсбургу" и остался в зоне вылета
-
УЕФА намерен доиграть Лигу Чемпионов в Португалии
-
Баллак прокомментировал возможный переход Вернера в "Челси"
-
"Барселона" нацелилась на защитника сборной Португалии
-
"Скучно и грустно". Вратарь "Арсенала" высказался о возможном чемпионстве "Баварии"
-
3
Сетьен рассказал, что нужно "Барселоне" для чемпионства в Ла Лиге
-
"Бешикташ" назвал ЦСКА цену на нападающего Ларина
-
4
В Испании сообщили сроки возвращения Месси в строй
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20