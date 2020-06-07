Новый тренер "Енисея" Тарханов рассказал о целях команды на ближайшее будущее

Главный тренер "Енисея" Александр Тарханов рассказал о целях команды на ближайшее будущее.

"Выйти в Премьер-лигу? Почему нет? Все возможно! Для этого меня и пригласили, чтобы я подготовил команду к высшей лиге. Сейчас посмотрим по игрокам: с кем продлить контракт, кого из них освободить.

Я смотрел игры "Енисея", в команде есть достойные футболисты, многих я знаю лично. Надо познакомиться со всеми поближе. Главная задача тренера - это прогресс игроков, вторая - результат. Буду детально воспитывать футболистов и строить командную игру", - цитирует Тарханова Sibnovosti.ru.

Напомним, в прошлом сезоне "Енисей" вылетел из РПЛ во вторую лигу чемпионата России, где команда по итогам розыгрыша заняла 14 место.

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