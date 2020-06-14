Новый тренер "Локомотива" Николич назвал цель команды в нынешнем сезоне
Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что целью команды в нынешнем сезоне является попадание в Лигу Чемпионов.
"Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который "Локомотив" играл до этого, и внести в него некоторые изменения. Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат - мы должны попасть в Лигу чемпионов", - приводит слова Николича пресс-служба "железнодорожников".
После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на данный момент на прямую проходит в Лигу Чемпионов-2020/21. Следующий матч в РПЛ московский клуб проведет 21 июня на своем поле с "Оренбургом".
Не пропустите: "Локомотив" обыграл "Тамбов" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона
-
Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"
-
Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro
-
Данни общается с руководством "Зенита" по поводу должности в клубе
Лента новостей
-
"Челси" намерен сохранить ван Гинкеля, который не играет больше двух лет
-
"Галатасарай" проиграл в первом матче после возобновления сезона
-
Жена Тарасова нагрубила подписчику в Instagram в ответ на шутку о ее сестрах
-
Вратарь "Галатасарая" получил жуткую травму в матче чемпионата Турции
-
Новый тренер "Локомотива" Николич назвал цель команды в нынешнем сезоне
-
"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона
-
Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"
-
Наставник "Сочи" Федотов оценил физическую форму Кокорина после возобновления тренировок
-
АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов
-
Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
Де Зерби может возглавить "Фиорентину"
-
Экс-форвард ЦСКА выступил в поддержку движения Black Lives Matter
-
"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в матче Бундеслиги
-
"Витебск" обыграл "Рух" в матче 13-го тура чемпионата Беларуси
-
Зидан стал третьим главным тренером в истории "Реала" с 200 матчами
-
Рамос, Кроос и Бензема - в старте "Реала" на матч с "Эйбаром"
-
Хавбек "Локомотива" Рыбчинский оценил физическое состояние своих партнеров
-
Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro
-
"Челси" разгромил КПР в товарищеском матче, забив 7 голов сопернику
-
"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в матче чемпионата Украины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20