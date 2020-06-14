Новый тренер "Локомотива" Николич назвал цель команды в нынешнем сезоне

Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что целью команды в нынешнем сезоне является попадание в Лигу Чемпионов.

"Сейчас у нас нет времени, чтобы создать новую игровую модель с нуля, поэтому мы должны сохранить футбол, в который "Локомотив" играл до этого, и внести в него некоторые изменения. Будет время, когда мы сможем попробовать разный стиль, но сейчас важнее всего результат - мы должны попасть в Лигу чемпионов", - приводит слова Николича пресс-служба "железнодорожников".

После 22 туров "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на данный момент на прямую проходит в Лигу Чемпионов-2020/21. Следующий матч в РПЛ московский клуб проведет 21 июня на своем поле с "Оренбургом".

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