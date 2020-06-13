Новый тренер "Локомотива" Николич познакомился с командой

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Новый тренер "Локомотива" Николич познакомился с командой

Пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала видео знакомства нового наставника команды Марко Николича с футболистами.

Сегодня сербский специалист и его помощники были представлены игрокам на базе в Баковке.

Напомним, что Николич сменил на посту главного тренера "железнодорожников" легендарного Юрия Сёмина.

"Локомотив" заключил с новым рулевым двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на два сезона.

После прибытия в Москву Николич и его ассистенты две недели находились на карантине.

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