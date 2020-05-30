Новый тренер "Локомотива" Николич прибыл в Москву

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Новый тренер "Локомотива" Николич прибыл в Москву

Новый наставник "Локомотива" Марко Николич прибыл в Москву.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", сербский специалист отправился на обязательный двухнедельный карантин. Таким образом, тренер приступит к своим обязанностям 13 июня.

Николич прилетел в Москву со своими ассистентами Радоем Смиляничем и Гораном Басарой.

Напомним, что Николич подписал с клубом соглашение по схеме "2+2".

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