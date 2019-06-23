Новый тренер "Милана" Джампаоло озвучил главную цель команды
Новый наставник "Милана" Марко Джампаоло порассуждал о целях команды.
"Наряду с результатом "Милан" всегда делал ставку на красоту и эстетику футбола. Об этом говорит история клуба. Эта команда способна достигать успеха благодаря привлекательной игре. Цель "Милана" - играть в завораживающий футбол прошлого. Уверен, что благодаря такому подходу мы будем побеждать", - приводит слова 51-летнего специалиста Goal.com.
Джампаоло сменил на посту главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо и заключил с клубом двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.
Не пропустите: Теперь "Милан" будет играть как "Манчестер Сити"! Джампаоло попытается поставить футбол Гвардиолы в новом клубе. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17