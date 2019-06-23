Новый тренер "Милана" Джампаоло озвучил главную цель команды

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Новый тренер "Милана" Джампаоло озвучил главную цель команды

Новый наставник "Милана" Марко Джампаоло порассуждал о целях команды.

"Наряду с результатом "Милан" всегда делал ставку на красоту и эстетику футбола. Об этом говорит история клуба. Эта команда способна достигать успеха благодаря привлекательной игре. Цель "Милана" - играть в завораживающий футбол прошлого. Уверен, что благодаря такому подходу мы будем побеждать", - приводит слова 51-летнего специалиста Goal.com.

Джампаоло сменил на посту главного тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо и заключил с клубом двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Не пропустите: Теперь "Милан" будет играть как "Манчестер Сити"! Джампаоло попытается поставить футбол Гвардиолы в новом клубе. | http://soccernews.ru
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Крош
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