Новый тренер "Монако" не поставил Головина в стартовый состав на матч с "Дижоном"
Временно исполняющий обязанности главного тренера "Монако" Франк Пасси определился со стартовым составом команды на матч 22-го тура чемпионата Франции против "Дижона".
По решению наставника с первых минут на поле не выйдет российский полузащитник Александр Головин. 22-летний хавбек остался на скамейке запасных впервые с сентября 2018 года.
Напомним, что на этой неделе "Монако" отправил в отставку Тьерри Анри и объявил о возвращении на тренерский мостик Леонарду Жардима. Однако португалец начнёт руководить командой позднее.
Матч "Дижон" - "Монако" состоится сегодня, 26 января, в 22:00 по московскому времени.
Головин в текущем сезоне сыграл за монегасков 17 поединков и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: История начинается заново: Жардим прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Монако". | http://soccernews.ru
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